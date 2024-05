Slowakischer Premier erholt sich

Bratislava. Der Gesundheitszustand des vor über einer Woche bei einem Attentat schwerverletzten slowakischen Regierungschefs Robert Fico verbessert sich. Wie das behandelnde Krankenhaus in Banská Bystrica am Freitag mitteilte, sei Ficos Zustand bei »leichter Verbesserung« stabil. Fico war zweimal operiert worden und schwebte anfangs in Lebensgefahr, nachdem er nach einer Kabinettssitzung in der Kleinstadt Handlová von einem 71jährigen Gegner seiner angeblich prorussischen Politik niedergeschossen worden war. (AFP/jW)