Taiwan soll an WHO-Treffen teilnehmen

Taipeh. Die USA haben am Freitag mit mehreren Verbündeten, darunter Großbritannien, Kanada, Deutschland und Japan, in einer gemeinsamen Erklärung die Teilnahme Taiwans als Beobachter an einer Sitzung der Weltgesundheitsorganisation WHO in diesem Monat gefordert. Von 2009 bis 2016 hatte Taiwan bereits einen solchen Status. Beijing begann 2017, die Teilnahme Taiwans an WHO-Treffen zu blockieren, weil es darauf besteht, dass die Insel nach dem Völkerrecht zu China gehört. Die jüngste westliche Initiative erfolgt kaum zufällig angesichts verschärfter Spannungen zwischen Taipeh und Beijing. (Reuters/jW)