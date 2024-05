Israel sanktioniert Spanien wegen Palästina

Tel Aviv. Zwei Tage nach der Ankündigung Spaniens, den Staat Palästina anerkennen zu wollen, hat Israel Einschränkungen für spanische Diplomaten verfügt. Demnach ist es der spanischen Botschaft in Tel Aviv und dem spanischen Generalkonsulat in Ostjerusalem künftig untersagt, Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland zu betreuen, wie Außenminister Israel Katz am Freitag auf X mitteilte. Er begründete dies auch damit, dass Sumar-Chefin und Vizeregierungschefin Yolanda Díaz in einer auf X verbreiteten Stellungnahme erklärt hatte: »Palästina wird frei sein vom Fluss bis zum Meer.« (dpa/jW)