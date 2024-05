Griechenland startet App gegen Gewalt

Athen. Um Partnerschaftsgewalt einzudämmen, sollen Betroffene in Griechenland künftig über eine App mit einem Klick Hilfe anfordern können. Die »Panikknopf-App« sei als Prototyp bereits in den Großstädten Athen und Thessaloniki getestet worden, jeweils nur für Frauen. Nach dem erfolgreichen Testlauf und angesichts des Ausmaßes und der Intensität häuslicher Gewalt werde nun jedem im Land unabhängig vom Geschlecht ein entsprechender Zugang gegeben, teilten die Ministerien für Familie, Wirtschaft, Bürgerschutz und Digitales am Montag gemeinsam mit. Auf Knopfdruck mobilisiert die App sofort die Polizei. Die stellvertretende Familienministerin Maria-Alexandra Kefala erklärte, dass man die Bemühungen verstärke, den Teufelskreis häuslicher Gewalt zu durchbrechen und eine Kultur der Nulltoleranz gegenüber Gewalt zu schaffen. (dpa/jW)