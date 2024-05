Jasin Boland/Village Roadshow Films Steampunk in Orange County: Das kann nur »Fury Road« sein

Wilde Inseln: Amazonas

Schwimmender Wald (Folge 6)

Allein auf dem Anavilhanas-Archipel – der 100 Kilometer amazonasaufwärts von Manaus gelegenen größten Flussinselgruppe der Welt – finden sich 232 Vogelarten, aber auch Abschottschlangen, Krokodilkaimane, Totenkopfaffen und was sonst so kreucht und fleucht. GB 2015.

3sat, 14.05 Uhr

Paradiese aus Menschenhand

Hoffnung für den Regenwald (Folge 3)

1.200 zu 90 stünde es zwischen Borneo und Deutschland, gäbe es eine Weltmeisterschaft in Baumartenvielfalt. Aber Holzindustrie und Palmölproduktion setzen dem Regenwald der südostasiatischen Insel seit Jahrzehnten zu. Auch der Tierbestand nahm drastisch ab: Das kleine Borneo-Nashorn starb aus; Nasenaffen, Zwergelefanten und andere Tiere sind stark bedroht. Naturschutzgebiete sollen Kahlschlag und Aussterben verhindern. D 2021.

Arte, 16.55 Uhr

MDR um vier

Grillen: Fleisch

Zwischen Grillkäse und Tofuwürstchen passt manchmal noch ein Steak. Das sollte dann aber auch schmecken. Welches Fleisch, wie die Marinade: Sternekoch Robin Pietsch weist uns ein in die Wissenschaft der Kotelet­terie.

MDR, 17.00 Uhr

Die Simpsons

Marge gegen Singles, Senioren, kinderlose Paare, Teenager und Schwule

Gut gealterte Folge, wie schon der Titel sagt. Weil Marge gegen die Kinderfeindlichkeit der Gesellschaft rebelliert, macht sie das, was man bei Reformversuchen grundsätzlich vermeiden sollte: Sie bringt die Mehrheit gegen sich auf. USA 2003.

Pro sieben, 18.40 Uhr

Landgasthaus ­Bierschmankerl

Kerwa und Karpfen im Aischgrund

In Bad Windsheim steht das älteste noch in Betrieb befindliche Sudhaus Deutschlands. Zur Kirchweih wird entsprechend »Kerwa-Bier« geplörrt, bis der Söder gendert. Als Trinkgrundlage dienen: fränkisches Schäufele mit Knödeln und Krautsalat sowie heimischer Karpfen auf Rahmwirsing und Kartoffelgratin.

BR, 19.30 Uhr

Mad Max – Fury Road

Die Welt ist zivilisatorisch trockengelegt. Mel Gibson gibt es in persona zwar nicht mehr, dafür benehmen sich aber fast alle wie er und sind religiöse Fanatiker ohne Impulskontrolle. Als Vorschau auf das, was kommen wird, gelungener als »Jurassic Park« oder »Joker«, die wohl ähnlich als Warnhinweise gedacht waren. Ganz frisch angelaufen ist das Prequel »Furiosa: A Mad Max Saga«. USA/AUS/Südafr. 2015.

RTL 2, 20.15 Uhr

Meine Heimat. Mein Verein. Auf Schalke

In Gelsenkirchen hat man in den letzten Dekaden einiges erlebt: 1997 spielten die »Eurofighter« im UEFA-Cup-Finale gegen Inter Mailand. 2001 war man für ein paar Minuten deutscher Meister. 2021 und 2023 stieg der Verein, finanziell stark angeschlagen, in die zweite Liga ab. Einen echten Knappen mag das aber nicht von seiner Liebe abbringen. D 2024.

WDR, 20.15 Uhr