Eduardo Patino Sie heben einander, drehen sich, gehen lautlos zu Boden: New Chamber Ballet

Die Kuh beginnt zu kalben, eine Palomino-Stute ist auch schon trächtig. Im Rosengarten duftet es, das Grün des Rasens ist satt: Auf dem ehemaligen Rittergut von Schloss Britz im Süden Berlins regiert der Frühsommer. Vergangenen Sonnabend gab es in diesem Idyll einen seltenen tänzerischen Gruß aus Übersee: Das New Chamber Ballet aus New York City, vor fast zwanzig Jahren vom Choreographen Miro Magloire gegründet, tanzte im Kulturstall des Schlosses ein Gesamtkunstwerk mit dem Titel »Pi«, benannt nach der mathematischen Einheit 3,14. Diese Zahl findet bekanntlich kein Ende. 62,8 Billionen Stellen wurden nach dem Komma schon ermittelt, als vorläufiges Ergebnis. Berechnet wird Pi, indem man den Umfang eines Kreises durch seinen Durchmesser teilt. Damit beginnt das Mysterium.

Das Publikum sitzt an allen Seiten der Tanzfläche. Zeichnungen werden dorthin projiziert, wo die fünf Tänzerinnen ihre Körperkunst ausüben werden. Der Künstler Korvin Reich fertigt seine Werke händisch, mit bis zu zwei Metern Höhe. Die erste Projektion zeigt Linien, die nummerierte Kugeln verbinden. Tatsächlich ergeben die Kugeln die Zahl Pi mit etlichen Stellen nach dem Komma. Die Ziffern haben Farben: Jede hellblaue Kugel zählt als drei, jede weiße als eins, jede dunkelgelbe als vier.