Kritik an Gesamtstrategie »für Kita und Ganztag«

Frankfurt am Main. Die Gewerkschaft GEW hat in Sachen Fachkräftestrategie »für Kita und Ganztag« des Bundesfamilienministeriums »Nachbesserungsbedarf« angemeldet. Insbesondere betreffe dies die Finanzierung, die Verbesserung von Arbeitsbedingungen sowie die »Anerkennung ausländischer Fachkräfte«, teilte die GEW am Dienstag mit. Sie schlage ein »systemisches betriebliches Gesundheits- und Qualitätsmanagement sowie bundeseinheitliche Qualitätsstandards« für die Arbeitsbedingungen vor, erklärte GEW-Vorstandsmitglied Doreen Siebernik. In der Gesamtstrategie fehlten klare Vorgaben und Empfehlungen für eine solide Finanzierung »ebenso wie ein Bekenntnis zur Tariftreue«. (jW)