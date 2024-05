Baustreiks in Verkehrsinfrastruktur

Frankfurt am Main. Die IG Bau hat am Mittwoch erneut bundesweit Baustellen bestreikt. Wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte, sollten in Aachen, Bremen, Essen, Hamburg, Köln, Lichtenfels, München, Northeim, Saarbrücken und Schweinfurt Kundgebungen abgehalten werden. Demnach rechnete die IG BAU allein in Bremen und Saarbrücken mit mehr als 2.500 teilnehmenden Bauarbeitern. Die Gewerkschaft hatte angekündigt, den Arbeitskampf in der Tarifauseinandersetzung mit den Kapitalverbänden des Bauhauptgewerbes auf die Verkehrsinfrastruktur auszudehnen. »Straßen-, Autobahn-, Schienen-, Brücken- und ähnliche Baustellen werden stillgelegt«, so die IG BAU am Mittwoch. »Punktuell, aber bundesweit« werde nach dem gescheiterten Schlichterspruch wieder für 500 Euro mehr im Monat für alle Lohngruppen gestreikt. (jW)