Aussperrung bei Chemnitzer City-Bahn

Frankfurt am Main. Im Tarifkonflikt mit der City-Bahn Chemnitz (CBC) waren Lokführer und Zugbegleiter vom Pfingstwochenende bis Mittwoch ausgesperrt. Wie die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Freitag mitteilte, hat die CBC den bei der GDL organisierten Lokführern und Zugbegleitern den Zugang zum Betrieb in diesen Tagen verwehrt. Die Gewerkschaft kritisierte, das hundertprozentig in öffentlichem Besitz befindliche Unternehmen habe die »Zurückhaltung« der GDL, »für das Pfingstwochenende keine Streikmaßnahmen durchzuführen«, damit bewusst »konterkariert« und den aktuellen Tarifkonflikt weiter eskaliert. Die GDL fordert bei der City-Bahn eine stufenweise Einführung der 35-Stunden-Woche wie etwa bei der Deutschen Bahn und dem Bahnunternehmen Transdev. (jW)