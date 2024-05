Nachschlag: Was kostet die Echse?

Lino Mirgeler/dpa Zauneidechse (Lacerta agilis) in Kirchheim unter Teck

Warum sterben so viele Arten? Weil wir nicht wissen, was das kostet, erklärt der DLF. Zwar habe die Weltbank Verluste durchs Insektensterben auf jährlich 2,7 Billionen US-Dollar beziffert. Zwar seien laut EZB drei Viertel der vier Millionen Unternehmen in Europa auf »Dienstleistungen der Natur« angewiesen. Aber das seien halt grobe Schätzungen. Während die Wirtschaftswissenschaftler den Klimawandel »ganz gut erforscht« hätten – »das hat man ziemlich im Griff« –, sei das Artensterben noch unterbelichtet. Der Beitrag schließt mit dem O-Ton eines Meinungsführers. Jörg Rocholl, Präsident der privaten Wirtschaftsuni ESMT in Berlin und oberster Berater des Bundesfinanzministers, beklagt, dass bisher »niemand genau beziffern kann: Was ist der Wert einer Zauneidechse? Oder: Was ist der Wert eines Quadratkilometers Regenwald? Erst wenn wir wissen, wie dieser Wert genau zu bemessen ist, wird es leichter, den möglichen Verlust zu bepreisen.« Ob sich die ESMTN nun für Echsen interessiert, blieb offen. (xre)