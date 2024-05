Britische Inflation geht zurück

London. Nach einem jahrelangen Höhenflug der Inflation in Großbritannien lässt der Preisauftrieb auf der Insel nach. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im April zum Vorjahresmonat nur noch um 2,3 Prozent, nach 3,2 Prozent im März, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Dies ist die niedrigste Rate seit Juli 2021. Mit dem abebbenden Preisdruck nähert sich die Bank of England (BoE) ihrem Ziel einer Inflationsrate von zwei Prozent und könnte im Sommer eine Zinssenkung ins Auge fassen. (Reuters/jW)