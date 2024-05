Strafzölle: China erwägt Gegenmaßnahmen

Brüssel. Als Reaktion auf Strafzölle für chinesische E-Autos hat die chinesische Handelskammer in Brüssel vor möglichen Gegenmaßnahmen Beijings gewarnt. Man sei von »Insidern« darüber informiert worden, dass China erwäge, Zölle in Höhe von 25 Prozent auf importierte Fahrzeuge mit großen Motoren zu verhängen, hieß es am Dienstag abend in einer Mitteilung der Kammer auf X. Diese mögliche Maßnahme habe »Auswirkungen auf europäische und US-amerikanische Automobilhersteller, insbesondere angesichts der jüngsten Entwicklungen«, so die Kammer weiter. US-Präsident Joseph Biden hatte vergangene Woche Sonderzölle von 100 Prozent gegen Elektroautoimporte aus China verhängt. (dpa/jW)