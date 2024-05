Elektro- und Digitalindustrie schwächelt

Frankfurt am Main. Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat im März deutlich weniger exportiert als ein Jahr zuvor. 20,4 Milliarden Euro bedeuteten ein Minus von 10,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie der Branchenverband ZVEI am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Auch das erste Quartal blieb mit 62,3 Milliarden Euro um 4,3 Prozent hinter dem Vorjahreswert zurück. Unter den zehn wichtigsten Abnehmerländern haben nur China und Spanien im ersten Quartal mehr deutsche Industrieprodukte abgenommen als im Vorjahreszeitraum. (dpa/jW)