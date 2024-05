Rechtsterroristin bekennt sich schuldig

Baltimore. Im US-Bundesstaat Maryland hat sich eine Rechtsterroristin der Verschwörung sowie Verstößen gegen das Waffenrecht schuldig bekannt, wie der Sender ABC News bereits am Dienstag vergangener Woche berichtete. Die Faschistin Sarah Beth Clendaniel war demnach 2023 angeklagt worden, weil sie sich mit Brandon Russell, Gründer der Neonazivereinigung »Atomwaffen Division«, zu Anschlägen auf fünf Umspannwerke rund um die Stadt Baltimore verabredet haben soll. Gegenüber einem Spitzel der Bundespolizei FBI soll Clendaniel erklärt haben: »Es würde diese Stadt wahrscheinlich endgültig in Schutt und Asche legen.« Im Internet kursieren Fotos der Angeklagten, wie sie in Tarnfleckuniform mit Sturmgewehr und Pistole bewaffnet sowie einer szenetypischen Totenkopfmaske posiert. (jW)