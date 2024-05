»Der Reichswehr-Einmarsch in Zwickau und das Ende der Revolution in Deutschland«. Vortrag. Es geht um die Vorgeschichte und Geschichte der Revolution in Westsachsen und in ganz Deutschland bis zu ihrem Ende. Versucht wird, die vielleicht wichtigste revolutionäre Tradition in Erinnerung zu rufen und die Folgen der Niederschlagung der Revolution, die Entstehung des Faschismus direkt aus der militärischen Konterrevolution zu beleuchten. Donnerstag, 23.5., 19 Uhr. Ort: Vendetta Rosso, Thurmer Str. 19, Zwickau. Veranstalter: Roter Baum

»Nie wieder Faschismus!« Gemeinsames Konzert vom Politchor Morgenrot und dem Kreuzberger Chorkollektiv KMC. Freitag, 24.5., 18 Uhr. Ort: Regenbogenfabrik, Lausitzer Str. 22, Berlin. Veranstalter: Morgenrot

»Das Ringen um die Erhaltung des Friedens und für soziale Gerechtigkeit«. Vortrag. Sonnabend, 25.5., 14 Uhr. Ort: Gaststätte »Steinweg 1«, Steinweg 1, Gera. Veranstalter: Rotfuchs-Förderverein Gera/Altenburg und ISOR

»Kann die EU Palästina retten? Die Rolle der EU im Nahen Osten angesichts der internationalen Kräfteverhältnisse«. Sven Kühn von Burgsdorff war von 2020 bis 2023 in Jerusalem als EU-Repräsentant in den besetzten palästinensischen Gebieten tätig. Wie gestaltet sich der Kontakt zu den Akteuren vor Ort? Wird die EU von ihnen wahrgenommen? Welche Rolle spielt Deutschland in der EU im Kontext der Nahostpolitik? Montag, 27.5., 19 Uhr. Ort: Freizeitheim Vahrenwald, Vahrenwalder Str. 92, Hannover. Veranstalter: Palästina-Initiative Hannover