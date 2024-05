Nachschlag: Fabrikation der Fiktionen

NDR/Constantin Film Szene aus »Paradise Now«: Khaled (Ali Suliman, M.) und Said (Kais Nashef, r.) verdienen ihren Lebensunterhalt als Mechaniker in einer Autowerkstatt im Westjordanland

»Paradise Now« (2005) handelt von palästinensischen Selbstmordattentätern in den von Israel besetzten Gebieten. Am Ende steht eine Bombenexplosion in einem Bus. Großaufnahme der Augen des Helden, Weißblende (das Nichts? das Paradies?). Zuvor ein kunsthistorisches Zitat: In der Nacht vor dem Anschlag gruppieren sich die Terroristen zu einem lebenden Bild, dem »Letzten Abendmahl«. Ist es ein obszöner Scherz oder authentisches religiöses Pathos? Genauso zweideutig ist eine Szene, die die Produktion des Bekennervideos zeigt. Zunächst dominieren komisch-groteske Elemente. Der Held posiert zwar mit der MP wie ein Profi, verhaspelt sich aber bei den eingepaukten Politphrasen, nebenbei hat jemand vergessen, eine Kassette in die Kamera zu legen. Schließlich verzichtet der Terrorist auf die Phrasen und spricht einige an seine Mutter gerichtete persönliche Worte. Der »richtige« Ton, »authentische Gefühle«? Ergibt sich durch die Anrufung der Mutterimago tatsächlich ein authentisches Bild? Genau das sollte grundsätzlich bezweifelt werden. (aha)