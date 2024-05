Politiker kandidiert auf CDU- und AfD-Liste

Erfurt. Bei den Kommunalwahlen in Thüringen tritt ein Politiker auf einer Liste der CDU für den Stadtrat von Ruhla und auf einer Liste der AfD für den Kreistag des Wartburgkreises an. Das geht aus öffentlichen Bekanntmachungen der Stadt und des Kreises hervor. Der Mann ist weder Mitglied der CDU noch der AfD, wie Sprecher beider Parteien am Dienstag auf Anfrage mitteilten. So hieß es von der Thüringer CDU, man sei mit den »Verantwortlichen vor Ort im Austausch« und prüfe den Vorgang. Nach Angaben des für die Kommunalwahlen zuständigen Thüringer Innenministeriums ist eine solche Kandidatur auf Listen zweier Parteien zulässig. (dpa/jW)