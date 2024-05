EU: Reform des Strommarktes beschlossen

Brüssel. Der Rat der EU hat am Dienstag eine Reform des Strommarktes beschlossen. Einige Rechte der Verbraucher wurden gestärkt. »Schutzbedürftigen Kunden« darf nicht mehr so einfach die Stromzufuhr gekappt werden. Investitionen in die Nutzung erneuerbarer Energien werden mit staatlichen Mindestabnahmepreisen gefördert. Der Markt solle »stabiler«, der Strom »erschwinglicher« und alles »nachhaltiger« werden, hatte das EU-Parlament nach der Einigung auf die Reform im Dezember erklärt. Das Merit-Order-Prinzip aber, nach dem der Preis an der Strombörse vom teuersten Anbieter bestimmt wird, bleibt erhalten. (dpa/jW)