Butterstreicher des Tages: Dariusz Wieczorek

Wir leben wieder in Zeiten, in denen es heißt: Kanonen oder Butter. Wobei die Butter für alles steht, was keine Kanone ist. Diesen Zusammenhang offen ausgesprochen zu haben, ist das Verdienst des polnischen Wissenschaftsministers Dariusz Wieczorek. Der Mann hat jetzt dafür plädiert, dass sich polnische Hochschulen zusammenschließen sollen. Aus zwei Gründen: erstens, weil durch die geburtenschwächeren Jahrgänge ja eh weniger Leute zum Studieren kämen, und zweitens: »Mehr Geld für die Hochschulen gibt es im Staatshaushalt auf absehbare Zeit nicht mehr. Die Staatsausgaben werden heute auf Rüstung und Militär umorientiert.« (Gazeta Wyborcza, 20.5.24). Braucht man da nicht auch Ingenieure der Materie und solche der Seele?

Jetzt kann man natürlich sagen, dass es um die hunderte polnischer Privathochschulen »für Fingernägelmalen« nicht schade wäre, die sind vom Standpunkt »Kanonen oder Butter« ja sowieso eher Margarine. Dass 48 politikwissenschafliche Vorlesungen zum Lob der NATO auch nicht mehr Erkenntnis bringen als 24 oder zwölf. Und dass, schließlich, wenn es denn zum Krieg kommen sollte, nachher noch viel weniger Studierende da wären als jetzt, so dass Minister Wieczorek eher die Zeichen der Zeit erkennt, als irgendwelche Aussagen zu treffen, die skandalöser wären als der Durchschnitt der öffentlichen Debatte.

Auch in Deutschland regt die »Zeitenwende« die nationale Kreativität an. Ein aus Paderborn sendendes »Radio Hochstift« verwandelte sich am Wochenende in »Radio Rotstift« und veröffentlichte Ergebnisse einer Umfrage, wo der Staat »sparen« solle. Ergebnis: Unterstützung der Ukraine (40 Prozent), Entwicklungshilfe (36 Prozent), aber nur 16 Prozent bei der Rüstung und sechs bei der Rente. Hauptsache, es trifft andere, sagt der Bürger. Bis es ihn selbst trifft.