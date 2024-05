Freie-Welt-Verteidiger des Tages: Antony Blinken

Brendan Smialowski/Pool photo via AP/dpa

Was gehört zu einer gelungenen Reise? Gutes Essen, nette Unterhaltung. Beim Kiew-Besuch des US-Außenministers Antony Blinken am Dienstag war alles dabei. Mittags war er mit dem Amtskollegen Dmitro Kuleba verabredet. Nachdem ihr letztes Date leider bei McDonald’s war, gab’s diesmal was für echte Helden: Bei »Veterano Pizza«, einer Kneipe, die vor ukrainischem Nationalismus nur so trieft, ist der Name Programm. An den Wänden hängen Militärabzeichen ohne Ende. Wie den Journalisten Chay Bowes und Alexander Rubinstein auffiel, ist von Insignien des mit Neonazis reich bestückten »Asow«-Bataillons bis zu Hakenkreuzen der SS-Panzerdivision »Wiking« alles dabei. Auch auf ein gerahmtes Foto des brennenden Gewerkschaftshauses in Odessa ist man stolz. 48 Tote und mehr als 200 Verletzte waren am 2. Mai 2014 das Ergebnis des Pogroms an Gegnern des »Euromaidan«.

Blinken wäre nicht Chefdiplomat, wenn er nicht kräftig für den Sieg in die Saiten hauen würde. Also nahm er die E-Gitarre und machte am Abend in einer Bar nochmal klar, wofür die Ukrainer kämpfen und sterben. Wer Konzerninteressen, Rohstoffe und geopolitische Schachspiele vermutet, kann sich schon mal als Staatsfeind listen lassen. Die richtige Antwort ist natürlich die Verteidigung der Freien Welt! Also »Rockin in the free world«, von Neil Young geschmettert. Das Lied war 1989 aus Protest gegen George Bush den Ersten geschrieben worden. Die freie Welt hat »eine freundlichere, sanftere Hand am Maschinengewehr« heißt es im Text. Was Blinken wohl bei der Zeile, »Ich fühle mich nicht wie Satan. Aber für sie bin ich es«, gedacht hat? Fehlt bloß noch, dass er sich vor Universitätsproteste stellt und Youngs »Ohio« singt, damit die nörgelnden Kriegsgegner das Kent State Massaker nicht vergessen.