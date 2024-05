IMAGO/Björn Trotzki Marschbereit: Bundeskanzler Olaf Scholz besichtigt das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr (Calw, 5.3.2024)

Am Sonntag richtet Ihre Organisation in Leipzig eine Konferenz aus, die sich unter der Überschrift »Wehrhaft, kriegstüchtig und geschichtsbewusst« mit dem deutschen Imperialismus in der »Zeitenwende« beschäftigt. Was ist das Ziel dieser Veranstaltung und an wen richtet sie sich?

Der Titel ist vielleicht etwas sperrig. Es geht uns um die Mobilmachung für den Krieg auf allen Ebenen – politisch, militärisch, moralisch. Mit Blick auf die sogenannte Zeitenwende wollen wir die Frage diskutieren, ob das eine Entwicklung ist, die gar keinen Bruch darstellt, sondern etwas fortsetzt, was wir schon länger erleben. Da wollen wir uns die politisch-ideologische Militarisierung der Gesellschaft anschauen und den Zusammenhang der politischen und ökonomischen Position Deutschlands mit dem nun forcierten Aufrüstungsprogramm. Das soll aber eine niedrigschwellige Veranstaltung sein. Also keine, der nur diejenigen folgen können, die sich mit der kommunistischen Debatte zu diesen Themen befasst haben. Unser Eindruck ist, dass sich derzeit viele –insbesondere junge – Menschen politisieren und vor vielen unbeantworteten Fragen stehen. Darunter auch die, womit wir es eigentlich zu tun haben, wenn wir über den deutschen Imperialismus reden.

Worauf zielt »geschichtsbewusst« in dem Zusammenhang?

Da geht es vor allem um den Versuch, die angeblichen Lehren aus dem deutschen Faschismus in Munition für das eigene politische Programm zu verwandeln, das sich gegen das »totalitäre« oder »autoritäre« Russland richtet, das in der Ukraine besiegt und vom Putinismus befreit werden muss. Darüber, wie diese ideologische Aufrüstung nach innen funktioniert, wird am Sonntag Susann Witt-Stahl sprechen.

Ergibt sich das Interesse am deutschen Imperialismus bei Ihnen aus der Einsicht, dass der Hauptfeind im eigenen Land steht, oder aus der Feststellung, dass dem deutschen Imperialismus eine spezifische Bedeutung zukommt?

Politisch ist es für uns vor dem Hintergrund der seit 2022 verschärften Militarisierung wichtig, genauer zu verstehen, in welcher Situation der deutsche Imperialismus international eigentlich ist. Das ist ja auch für die politische Stellungnahme zum Ukraine-Krieg von Bedeutung: Da halten einige die Rolle der USA und auch von Deutschland für entscheidend, andere verneinen das und fokussieren hauptsächlich auf Russland. In diesem Zusammenhang müsste man auch die Hauptfeindlosung präzisieren, die sich meines Erachtens auf imperialistische Länder bezieht.

Das führt direkt in die von Kommunisten geführte Diskussion zum Krieg in der Ukraine. Da gibt es die Richtung, die diesen Krieg als einen allseitig imperialistischen ansieht, und eine andere, die die Ansicht vertritt, dass es ein imperialistischer Krieg nur insofern ist, als es sich um einen Stellvertreterkrieg der imperialistischen NATO-Hauptmächte gegen Russland handelt. Sie kommen ja aus einer Organisation, die sich entlang dieser Frage gespalten hat. Wie fällt Ihre vorläufige Bilanz dieser Debatte aus?

Zumindest mit Blick auf Europa würde ich sagen, dass die Diskussion ziemlich festgefahren ist. 2022 gab es eine Art Schlagabtausch mit ambitionierteren Analysen, aber seither ist – abgesehen davon, dass man sich gegenseitig Revisionismus vorwirft – nicht mehr viel passiert. Eine tiefergreifende Beschäftigung mit der historischen Imperialismusdiskussion und ihrer Fruchtbarkeit für die heutige Lage kann ich nicht erkennen. Wir als KO haben im vergangenen Jahr versucht, den Debattenstand rund um diesen Krieg zu sichten und an empirischem Material zu überprüfen. Und da ist unser Fazit, dass der sogenannte Westen mit den USA an der Spitze lange auf diesen Krieg hingearbeitet hat, Russland da aber mehr oder weniger reingezogen worden ist.

Diskutieren Sie auch darüber, wie Kommunisten aktuell politisch intervenieren können? Im Aufruf zu der Konferenz heißt es ja zutreffend, dass derzeit die AfD »punktet«, weil sie sich als Friedenspartei inszeniert. Menschen, die die Regierungslinie ablehnen, politisieren sich überwiegend nach rechts.

Das ist eine sehr wichtige Frage, die uns selbstverständlich beschäftigt. Derzeit können wir viel darüber lernen, wie ideologische Formierung funktioniert. Aber wir sehen auch, dass immer mehr Menschen Fragen stellen. Man kann gar nicht ernsthaft über die Ukraine oder Palästina diskutieren, ohne über den Imperialismus zu sprechen. Und hier müssen wir ansetzen.