ZUMA Press/imago/Montage jW

Braungebrannte Stadt

Zu jW vom 4./5.5.: »Kurz vor dem Bürgerkrieg«

Die Gesprächsrunde zur Nelkenrevolution lockte mich am 25. April nach langer Zeit wieder in die jW-Maigalerie. Von dem Lied »Grândola, Vila Morena«, dem wir gebannt lauschten, bin ich seit jenem Tag vor 50 Jahren ergriffen, als ich als kleines Schulkind mit meinen Eltern und der Schwester im Leipziger Kino »Capitol« in der Sendung »Augenzeuge« diesen einfühl- wie einprägsam gedrehten Film von John Green schaute. Wir blickten alle gemeinsam auf die Leinwand, die Freude und den Jubel Hunderttausender hoffnungsvoller Menschen mit dem roten Blümchen im Knopfloch teilend.

Damals hörte ich zum ersten Mal vom Lande Portugal aus dem Mund jenes hervorragenden Sprechers, welcher vermittels seiner geschulten Sprache und Stimme von der Begeisterung, der Bewegtheit und Kraft der Revolutionäre kündete. Susanne Knütter führte mit Hintergrundwissen durch die Veranstaltung und ließ einen fruchtbaren Austausch der Gäste mit dem britischen Regisseur zu, der in einer anregend fachlichen und sachlichen Atmosphäre geführt wurde. Dank der guten Erklärung von Toni Püschel, dem Leiter der jW-Maigalerie, hatte ich sie als Auswärtige rasch gefunden und würde gerne wiederkommen.

H. Presberger, Potsdam

Fromme Eiferer des Genderns

Zu jW vom 4./5.5.: »Das Lachen nicht verlernen«

In der Diskussion über den offenen Brief von Wenzel ist vieles Richtige gesagt worden, siehe etwa Gina Pietsch und Sabine Puls Leserbriefe in der jW vom 11./12. Mai. Auf einen Aspekt möchte ich noch aufmerksam machen. Wenzel stellt als Praktiker fest, dass in der Gendersprache keine Poesie möglich ist. Ein vernichtendes Urteil. Aber es ist zu befürchten, dass die frommen Eiferer des Genderns dies nicht anerkennen werden.

Die heutige Mode der Gendersprache ist eine Art sprachliche Maschinenstürmerei. Man glaubt, durch sprachliche Veränderungen die materiellen Verhältnisse ändern zu können, während man sie aber nur durch eine sprachliche Veränderung anerkennt. Man hat durch die Gendersprache nur die vorhandenen Verhältnisse anders interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern.

Bernd Vogel, Leipzig

Wehret den Anfängen

Zu jW vom 10.5.: »Zeitung unterm Stiefel«

Stehen wir schon vor dem Faschismus? Diese Frage musste ich mir am 9. Mai im Treptower Park in Berlin stellen. Tausende waren gekommen, um der Gefallenen der Roten Armee zu gedenken. Am 9. Mai wird in Russland der Tag des Sieges über den Faschismus gefeiert.

Bereits am Eingang empfing uns Polizei. Taschen, Rucksäcke, alles wurde kontrolliert. Ich frage mich, welchen Grund gibt es, Menschen zu kontrollieren, die Toten ihre Ehre an diesem besonderen Tag, dem Tag der Befreiung, erweisen wollen? Ich erfahre: Das Mitführen von Nationalfahnen wie auch von Losungen in russischer Sprache sei unerwünscht. Die Polizei war auch auf der Straße, die zum Ehrenmal führt und an deren Seiten Stände von Parteien und Vereinen Flyer und Lesestoff zum Thema Krieg und Frieden anboten. Wurde an einem Stand eine Losung in russischer Sprache entrollt, war die Polizei sofort mit einem Verbot zur Stelle. Das erinnert mich an die Situation in der Ukraine, die russische Kultur steht dort unter Strafe, die russische Sprache ist verpönt. Sind wir nun auch auf diesem Weg? Allmählich muss ich mich sich schämen, eine Deutsche zu sein.

Ella Schleese, Frankfurt (Oder)

Gegenteiliger Effekt

Zu jW vom 10.5.: »Zeitung unterm Stiefel«

Am Tag der Befreiung galten unsere Blumen den Rotarmisten, die in der Schlacht um Berlin im sowjetischen Ehrenmal in der Berliner Schönholzer Heide ihre letzte Ruhestätte fanden. Am Tag darauf verneigten wir uns im Treptower Park gemeinsam mit Tausenden Besuchern an der trauernden Mutter und im Mausoleum auf dem Hügel.

So zutreffend der oben genannte Bericht von Annuschka Eckhardt, so ist dennoch dem Eingangsstatement zu widersprechen, dass die eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen ein Erfolg bei der Behinderung des Gedenkens an die Gefallenen im Großen Vaterländischen Krieg waren. Denn die zuvor angekündigten Verbote führten dazu, dass am Tag des Sieges sich so viele Teilnehmer einfanden, wie selten in den vergangenen Jahren. Nie zuvor sah man so viele Blumen, verteilt auf dem Gelände des Ehrenmals. So­wjetische und russische Fahnen fanden, trotz entwürdigender Polizeikontrollen, ihren Weg in das bekannteste Ehrenmal Berlins. Auch die junge Welt vom 9. Mai lag in mehreren Exemplaren im Mausoleum aus.

Um nicht missverstanden zu werden: Als Sohn Berliner Antifaschisten protestiere ich gegen die von der Senatsinnenverwaltung ergriffenen Maßnahmen, deren Wiederholung ich 2025 nicht erleben möchte.

Andrej Reder, per E-Mail

»Nicht nur Gutes«

Zu jW vom 13.5.: »Ramelow sorgt sich um Mitgliederrechte«

Dass das BSW sorgsam bei der Wahl künftiger Mitglieder sein möchte, resultiert aus der Erfahrung, als die PDS mit der WASG zusammenging. Die damals neue Vereinigung brachte nicht nur Gutes. Plötzlich meinten neue Mitglieder für sich persönliche Vorteile nutzen zu können, indem sie bezahlte Jobs über die Partei anstrebten. Politische Haltungen wurden schwammig und Streit war vorprogrammiert. Viele Menschen hoffen, dass diese sorgsame Strategie beibehalten wird.

Kora Brander, Lützkewitz (Elsteraue)