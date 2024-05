Nachtlicht Film Wiedersehen im Waste Land: Wollen wir uns über T. S. Eliot unterhalten?

Oskar Roehler hat erneut einen Film gedreht, der seinen Bedürfnissen entspricht: pissen, ficken, hitlern. Bereits 2020 verfilmte er sich selbst, nannte es »Enfant Terrible«, nannte es einen Film über Rainer Werner Fassbinder. Jetzt darf sein Stammschauspieler Oliver Masucci, der kürzlich in Roman Polańskis cineastischem Scheißhaufen »The Palace« den Hoteldirektor mimen durfte, also schon wieder Oskar Roehler mimen. Gregor Samsa heißt die Haupt­figuri in »Bad Director«, ein depravierter Regisseur – mehr eine Schmeißfliege als ein Käfer. Der Scheißhaufen, um den Samsa kreist, heißt deutsche Filmindustrie. Darauf will er kotzen, spucken, abreihern. 131 zu lange Minuten lang.

Samsa erspäht in einem Antiquariat eine hübsche Studentin. Der kleine Mann mit den fettigen Haaren buckelt und geifert ihr nach. Dazwischen muss er zum Deutschen Filmpreis und an sein eigenes Set. Beides Höllen des Unechten für ihn, beides Höllen, in denen seine Empfindsamkeit sich an Ansprüchen der Professionalität messen muss. Welche Professionalität überhaupt? Um Geld geht es gar nicht erst, das fließt in den inneren Zirkeln der verselbständigten Sozialdemokratie wie selbstverständlich in die Kulturschlünde. Welche Erwartungen dann? Nun ja. Wenigstens macht es noch einer in Deutschland. Samsa macht es. Lieber macht er es aber im Puff, wo er die Studentin wiedertrifft. Sie ist Baltin und haucht ihm was sonst als die passende T.-S.-Eliot-Passage vor, während er ihr von Staatskohle berauscht die Muschi leckt: »Bin gar keine Russin, stamm’ aus Litauen, echt deutsch.«

Samsa sucht das Echte, das Wahre, die reine Schönheit im korrupten, alternativlosen Schleim um ihn herum. Wer will es ihm verdenken, dass er aus »der Litauerin« und »dem Neger mit dem riesigen Schwanz«, »die Herrenrasse« züchten will? Samsa ist ein Würstchen, wird von Würstchen ernährt, frisst und scheißt zwischen Würstchen. Die Würstchen am Set verhalten sich wie Untertanen, denen man gelegentlich das Recht zu sprechen erteilt. Der Regisseur mit den fettigen Haaren ist überfordert vom paradoxen Spagat, der von ihm gefordert wird. Nett sein, rational sein, Künstler sein und dabei Arbeiterrechte und alle erdenklichen Neurosen respektieren. Dabei respektiert er nicht einmal mehr sich selbst, wie soll bloß er mit der passiv-aggressiven Hauptdarstellerin zurechtkommen, die er früher gefickt hat? Nun fickt sie der Jungspund von der Schauspielschule. Großmäulig-dämlich wie solche Emporkömmlinge sind, hampelt er Samsa was Postmodernes vor. So kann man keine Kunst machen und keinen Staat. Roehler hat leider recht.

Nur wen interessiert diese »Selbstverfickung« (Oskar Roehler. Roman. 272 Seiten. Ullstein. 2017) überhaupt? Diese BRD-Kultur, in der sich Gregor Samsa bewegt, ist die Diskussionsmasse des 20. Jahrhunderts. Ihre Binnendialoge bedienten einst Künstler, Schriftsteller und Politiker, heute konserviert sie das Feuilleton als Füllmasse für die letzten Printabonnements. Man versuchte sie zum Schluss ihrer Existenz, also vor »dem Internet«, mit »Pop« zu retten. Dann mit »politischer Unkorrektheit«. Jetzt ist sie nicht mehr zu retten. Roehler also brüllt noch einmal sinngemäß in den Wald der Steuerzahler: »Das war die BRD! Hier ist eure Rente!« Kostenloses Koks für alle. Man kann bei »Bad Director« wirklich herzlich und befreit darüber lachen. Vielleicht zum letzten Mal.