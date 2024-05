Libanon: Syrer zum Verlassen gedrängt

Beirut. Die libanesischen Behörden haben am Dienstag erneut einen Konvoi zur Rückkehr syrischer Geflüchteter in ihr Heimatland organisiert. Die rund 300 Menschen konnten sich für den mit den syrischen Behörden koordinierten Konvoi nach Syrien vor der Abfahrt registrieren. Nach offiziellen Angaben handelte es sich um eine »freiwillige Rückkehr«. Die Lage für Syrer im Libanon spitzt sich allerdings immer weiter zu. Der Libanon beheimatet mehr als 1,5 Millionen syrische Geflüchtete, steckt aber in der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Politiker des Landes machen in ihren Reden die Syrer immer wieder mitverantwortlich für die schwierige Situation. (dpa/jW)