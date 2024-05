Neukaledonien: Proteste für Unabhängigkeit

Nouméa. Bei gewalttätigen Protesten von Unabhängigkeitsbefürwortern im französischen Überseegebiet Neukaledonien (Pazifik) hat es 82 Festnahmen gegeben, wie der französische Innenminister Gérald Darmanin dem Sender France Info zufolge am Dienstag mitteilte. Die Proteste richten sich gegen einen Plan, etwa 25.000 Franzosen, die seit über zehn Jahren ununterbrochen in Neukaledonien gelebt haben, das Wahlrecht zu geben. Bisher waren die Stimmen aller Einwohner, die nicht schon vor 1998 in Neukaledonien lebten, eingefroren. Das Territorium verfügt seit damals über eine weitgehende Autonomie, die Wahlrechtsänderung würde den französischen Einfluss wieder stärken. (dpa/jW)