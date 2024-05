Russlands Präsident ernennt neue Berater

Moskau. Der russische Staatschef Wladimir Putin hat am Dienstag seinen engen Vertrauten Nikolai Patruschew zum neuen Präsidentenberater ernannt, wie am Dienstag aus Moskau verlautete. Der 72jährige wurde als Sekretär des nationalen Sicherheitsrates abberufen, um dort Platz für den früheren Verteidigungsminister Sergej Schoigu zu machen. Einen weiteren Präsidentenberater erhält Putin in Alexej Djumin, dem bisherigen Gouverneur der Oblast Tula. (Reuters/jW)