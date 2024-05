Tote nach Protesten in Kaschmir

Islamabad. Bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Einsatzkräften und Demonstranten sind im pakistanisch kontrollierten Teil Kaschmirs mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, wie dpa am Dienstag mitteilte. Die Bewohner der Himalajaregion forderten angesichts der gegenwärtigen Wirtschaftskrise Subventionen für Mehl und Strom. Die Demonstrationen hatten vergangenen Freitag begonnen. Weitere Proteste wurden am Dienstag zunächst abgesagt, nachdem Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif am Montag ein entsprechendes Hilfsprogramm genehmigt hatte. (dpa/jW)