Wilders sucht Regierung in den Niederlanden

Den Haag. Sechs Monate nach dem Sieg von Geert Wilders bei der Parlamentswahl in den Niederlanden hat der Rechtspolitiker hektische Last-minute-Verhandlungen geführt, um eine an diesem Mittwoch auslaufende Frist für die Regierungsbildung einzuhalten. Aus den an den Gesprächen beteiligten Parteien hieß es Medienberichten zufolge, dass eine Einigung auf eine Koalition noch möglich sei – der neue Regierungschef aber erst später benannt werden könnte. Wilders und die Vorsitzenden der anderen Formationen hatten im März erklärt, dass sie auf dieses Amt verzichten. (AFP/jW)