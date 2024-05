AfD: Krah kandidiert nicht mehr für Vorstand

Berlin. Der AfD-Spitzenkandidat bei der EU-Parlamentswahl, Maximilian Krah, wird künftig nicht mehr Teil der Parteiführung sein. Bei einer Sitzung des Bundesvorstands am Montag abend habe er dies angekündigt, bestätigte ein Sprecher von Parteichefin Alice Weidel am Dienstag. Krah sagte der Jungen Freiheit, er wolle sich auf die Arbeit im EU-Parlament konzentrieren und eine Vorstandspause einlegen. Einen Zusammenhang mit den Spionagevorwürfen gegen seinen in Untersuchungshaft befindlichen Exmitarbeiter verneinte der Politiker. »Ich habe schon vor Monaten entschieden, nicht mehr anzutreten«, so Krah. (dpa/jW)