Deutsch-schwedische Kooperation vertieft

Stockholm. Deutschland und Schweden wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen und künftig auch in den Bereichen Verteidigung und Technologie enger kooperieren. »Wir müssen und wollen die Energiewende in Europa voranbringen«, betonte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit seinem schwedischen Amtskollegen Ulf Kristersson in Stockholm. Zuvor hatten beide Länder ein Abkommen über ihre strategische Partnerschaft aktualisiert. Scholz war am Montag zu einem zweitägigen Besuch nach Schweden gereist. Dort hatte er zunächst an einem Treffen des Nordischen Rats teilgenommen. (AFP/jW)