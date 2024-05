Russian Volunteer Corps/Handout via REUTERS Auch russische Söldner sollen der Ukraine helfen, ihre Linien bei Charkiw zu halten (Wowtschansk, 13.5.2024)

Die russische Offensive im Bezirk Charkiw hat die Ukraine offenkundig auf dem falschen Fuß erwischt. Der ukrainische Generalstab gab am Dienstag morgen bekannt, dass seine Truppen sich ins Dorf Lukjanzy etwa sechs Kilometer von der Grenze zurückgezogen hätten. Am Dienstag mittag teilte dieselbe Quelle mit, dass die ukrainischen Einheiten »zur Vermeidung unnötiger Verluste« auch diese Ortschaft in Richtung »geeigneterer Abwehrpositionen« verlassen hätten. Auch aus dem weiter östlich gelegenen Wowtschansk, einer zweiten Achse der russischen Offensive, wird von schweren Kämpfen um die inzwischen zerstörte und menschenleere Stadt berichtet.

Unter dem Eindruck solcher Meldungen zeichnete der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR, General Kirill Budanow, am Dienstag gegenüber der New York Times ein »düsteres Lagebild«, wie es im Titel des Beitrages heißt. Budanow wird mit der Aussage zitiert, die Lage sei »kritisch« und könne jederzeit »dramatisch« werden. Die Ukraine habe keine Reserven mehr, die sie an gefährdete Frontabschnitte schicken könnte, ohne andere zu entblößen. Jederzeit könne Russland eine weitere Offensive im nordwestlich anschließenden Bezirk Sumi starten. Dem Parlamentsabgeordneten Max Buschhanskij von der Präsidentenpartei »Diener des Volkes« fiel dazu nur der Vorwurf ein, so etwas sage man doch nicht ausländischen Journalisten.

In Kiew traf am Dienstag überraschend US-Außenminister Antony Blinken ein. Das Wall Street Journal nannte zwei Gründe für den Besuch: »die Moral der ukrainischen Regierung zu stärken« und »dafür zu sorgen, dass die US-Hilfe in die richtigen Kanäle geleitet wird«. Vor der Presse erklärte Blinken, die USA seien sicher, dass die Ukraine »in Zukunft auf eigenen Beinen stehen« werde, und seien bereit, dabei zu helfen.

Parallel dazu dämpfte Bundeskanzler Olaf Scholz die Erwartungen an die Ukraine-Konferenz, die im Juni in einem Nobelhotel auf dem Bürgenstock bei Luzern stattfinden soll. Dem Stern sagte er, dort werde nicht über den Frieden verhandelt, sondern allenfalls über Details wie den Schutz der ukrainischen Atomanlagen. Bestenfalls sei das Treffen »der Einstieg in einen Prozess, der zu direkten Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland führen könnte«.