Wirtschaftsweise senken Konjunkturprognose

Berlin. Die sogenannten Wirtschaftsweisen senken ihre Konjunkturprognose für Deutschland in diesem Jahr ab. Im Entwurf seines Frühjahrsgutachtens gehe der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung für 2024 von einem Wirtschaftswachstum um 0,2 Prozent aus, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von einem Insider. Für 2025 erwarte das Beratergremium ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 0,9 Prozent aus. Der Sachverständigenrat stellt sein Frühjahrsgutachten an diesem Mittwoch vor. In seiner Herbstprognose im November 2023 war das Gremium für 2024 noch von einem Wachstum um 0,7 Prozent ausgegangen. Auch die Bundesregierung geht in ihrer Aprilprognose von einem sehr schwachen BIP-Plus von 0,3 Prozent im Jahr 2024 und einem Prozent im kommenden Jahr aus. (Reuters/jW)