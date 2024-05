Tournez S'il Vous Plaît/arte Madjiridjira und ihr Neugeborenes: »Rituale des Lebens«

Sehnsuchtsorte, die Sie kennen sollten

»Now drive me far away«, heißt es in Deftones’ Meisterstück »Be Quiet and Drive«. »I don’t care where, just far.« Das lässt sich sagen, weil es daheim so piefig und in der Fremde überall so spannend ist. D 2023.

NDR, 16.15 Uhr

Rituale des Lebens

Geboren werden (Folge 1)

»Wir hatten uns nicht vorgenommen, / Jemals auf die Welt zu kommen / Und trotzdem ist es irgendwie passiert«, heißt es in »Filmriss« von Knochenfabrik. Und wer jetzt sagt: »Stimmt nicht, das ist doch von Danger Dan«, der hat die Misslichkeit des Geborenseins gut in Worte gefasst und kann das Leben abhaken. F 2023.

Arte, 16.55 Uhr

Alle hassen Chris

Chris hasst gefälschte Ausweise

Typisches Ami-Problem: Chris und Greg wollen in einen Nachtclub, dafür haben sie ihren Jahrgang von einem Dokumentenfälscher anpassen lassen. USA 2008.

Comedy Central, 17.10 Uhr

Die Fließband-Retter

Wenn das gedroschene Getreide oder der Plastikmüll einmal nicht mehr flutschen, dann eilt der restfordistische Restaurateur der Förderbänder herbei: »Gummi-Görner« ist zur Stelle, wenn es im norddeutschen Silo klemmt. D 2024.

NDR, 18.15 Uhr

Fußball: Bundesliga der Frauen

Eintracht Frankfurt – SC Freiburg, 21. Spieltag

Die Münchnerinnen haben geschafft, was den Vereinskollegen diesmal misslungen ist. Sie sind Meister. Für die Eintracht geht es gegen Freiburg darum, nächste Saison Champions League spielen zu können. D 2024.

Sport 1, 19.30 Uhr

Re: Die letzten Venezianer

Der Tourismus hat Venedig invasiert und fast vollständig für sich eingenommen. Die wenigen verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohner der Serenìsima Repùblega werden sukzessive verdrängt. Ein Kollektiv kämpft dafür, dass leerstehende Sozialwohnungen saniert und bezugsbereit gemacht werden. D 2024.

Arte, 19.40 Uhr

Eishockey: WM der Männer

Deutschland – Schweden

Lang ist es her, noch vor dem Zweiten Weltkrieg war das, da litten die Schweden unter ähnlichem Edelmetallmangel. Vier Turniere in Folge blieben die elffachen Weltmeister medaillenlos. D 2024.

Pro sieben, 19.55 Uhr