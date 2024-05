Schutzengel des Tages: Olaf Scholz

IMAGO/photothek Kiewer Kriegsbegehren hin oder her, Scholz muss schließlich auch an seine eigene Wirtschaft denken

Der Bundeskanzler rühmt sich ja gern, der weltweit zweitgrößte Unterstützer der kämpfenden Ukraine zu sein. Aber bei einer Sache ist er, wie sich jetzt herausstellt, fast so zurückhaltend wie mit den »Taurus«-Raketen; nämlich dem, was die Ukraine jetzt nach Aussage ihrer führenden Politiker fast noch dringender braucht als Granaten: Menschenmaterial. Mit dem kann nämlich die BRD auch selbst etwas anfangen, und es ist nicht so relativ schnell zu reproduzieren wie eine Munitionsfabrik.

In einer Situation, in der die Ukraine angedroht hat, ihren im Ausland lebenden männlichen Staatsangehörigen die Ausweise nicht zu verlängern, wenn sie sich nicht zum Kriegsdienst meldeten, dreht Olaf seinem Freund Wolodimir ungerührt eine Nase. Wer in Deutschland arbeite und sich nichts zuschulden kommen lasse, der brauche sich über seinen Aufenthalt im Lande keine Sorge zu machen, sagte der Kanzler am Sonnabend dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Durch Erwerbstätigkeit entstehe auch »Aufenthaltssicherheit«.

Natürlich ist das ein Angebot mit doppeltem Boden. Scholz hat kein Wort davon gesagt, zu welchen Konditionen ukrainische Geflüchtete in Deutschland Arbeit finden sollen, und man kann mehr als sicher sein, dass die »arbeitgebende« Wirtschaft die Notlage von Menschen, denen bei Abschiebung die Verschickung in den Krieg droht, weidlich ausnutzen wird. Aber immerhin: In einer Lohnarbeit benutzt zu werden, ist etwas anderes, als dasselbe Schicksal als Kanonenfutter zu erleiden. So wie es zum Beispiel der polnische Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz schon angedroht hat: Ukrainer ohne gültige Papiere in ihr Herkunftsland abzuschieben.

Und da ja heute alles mögliche Volksgut dem Wokeness-Test ausgesetzt wird, könnten wir hier vorschlagen, die »Bremer« in »Kiewer Stadtmusikanten« umzubenennen. Der Kernsatz bleibt: Etwas Besseres als den Tod finden wir überall.