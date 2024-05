Nachschlag: Faschismus als Folklore

Adnan Abidi/REUTERS Auf dem Weg zur Stimmabgabe: Indiens Premierminister Narendra Modi (M.) in Gandhinagar (7.5.2024)

Es ist nicht so einfach, wahrheitsgemäß aus Indien zu berichten. Mehrfach bohrt in der Reportage »Macht, Modi, Indien. Ein Gigant erwacht« des ZDF-»Auslandsjournals« Korrespondent Johannes Hano nach, ob seinem Interviewpartner auch etwas Negatives über Indiens Regierungschef Narendra Modi einfalle. Doch der Unternehmer aus Surat will sich nicht äußern. Womöglich, weil er Angst vor Repressionen hat. Denn die Minderheit der indischen Muslime lebt unter der Herrschaft Modis, der gerade auf seine Wiederwahl hofft, in Angst und Schrecken. Die Dokumentation lässt eigentlich keinen Zweifel daran, dass es sich bei den in Neu-Delhi regierenden Hindunationalisten der Indischen Volkspartei (BJP) um waschechte Faschisten handelt. Aber unterm Strich wird das dann doch als eine Art Folklore abgetan, als Masche, eine Mehrheit hinter sich zu sammeln, auf dass Indien die nächste Supermacht wird. Das ist aus westlicher Sicht natürlich zu unterstützen, schon allein wegen der Konkurrenz zu China. (jt)