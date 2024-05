Jackenaufknöpfer des Tages: Markus Söder

Oliver Weiken/dpa

Der DDR-Volksmund behauptete, sollte die Fußballnationalmannschaft Weltmeister werden, sei der Fünfjahrplan wegen höchster Motivation der Werktätigen gerettet und die SED könne sich einen Parteitag sparen. In Bayern gilt umgekehrt: Holt Bayern München keinen Titel, schlingert die CSU. Wenn Bild nach der »Schande von Madrid« am Freitag titelt »Größter Torbetrug seit Wembley«, regieren in der Münchner Staatskanzlei angstfeuchte Hände. Der Chef persönlich eilte am »Herrentag« ins Sky-Studio und offenbarte: Entscheidend sei eine »unglückliche Entwicklung« gewesen: »Die Jacke war offensichtlich bei Oliver Kahn und bei Hasan Salihamidžić nicht richtig zugeknöpft.«

Freitag früh flog Markus Söder zur Lieblingsfaschistin Ursula von der Leyens, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die EU-Kommissionschefin kuppelte wohl persönlich. Sie ist nach dem 9. Juni für eine Wiederwahl wahrscheinlich auf die Stimmen der spanischen Vox, der polnischen PiS und eben Melonis Fratelli d’Italia angewiesen. Also musste der Anführer der Bajuwaren seine Jacke mal richtig zuknöpfen: Als sich sein Parteifreund Manfred Weber 2022 mit Meloni traf, knurrte Söder noch: Deren Wahlsieg sei »nicht gut für Europa«. Jetzt flötete er nach dem »Staatsbesuch« (kein Parteibesuch hinter der Brandmauer!) von großer Übereinstimmung bei Energie, Verkehr und Asyl. Berlin setze bei Bayern »einseitig auf den Norden«, hier winke aber die »Südschiene« mit Wasserstoff. Und Meloni, mit der er die Handynummern tauschte, macht es dem Sakkospezialisten vor: Wo der britische Premier mit seinem Ruanda-Deportationsmodell selbst im eigenen Laden keinen Wähler gewinnt, macht sie mit Albanien dasselbe, aber geräuschlos, und die Herzen aller EU-Abschiebefreunde fliegen ihr zu. Mit dem Modell kann selbst aus dem FC Bayern etwas werden.