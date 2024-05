Nachschlag: Kerosene

gemeinfrei Die besten Krachmacher: Big Black (1986)

»I was born in this town / Live here my whole life / Probably come to die in this town / Live here my whole life / Never anything to do in this town / Live here my whole life.« Der Protagonist hat keine gute Laune. Steve Albini bellt die Worte ins Publikum. Nuancierte Verachtung. Das Leben in der Kleinstadt. Muss man hassen. Stoischer Drumcomputer, stoischer Bass. Breaks. Albinis Gitarre klingt wie klirrendes Glas, schneidet brutal ins Fleisch. Der Protagonist aus dem Stück »Kerosene« hat eine zündende Idee: »There’s Kerosene around, find something to do … Kerosene around, set me on fire / Set me on fire, Kerosene! / Set me on fire, Kerosene!« Mit dem Refrain brennt auch der Club. Hypnotischer geht es nicht. Maximale Verausgabung. London, 1987. Big Black sind dabei, groß zu werden. Albini ist ein wütender junger Mann, ein Schlacks mit Studentenbrille, das Shirt flattert weit am Körper. Damals. Jetzt nicht mehr. Steve Albini starb Dienstag nacht an einem Herzinfarkt. Er wurde 61 Jahre alt. (msa)