Türkei: Notenbank hebt Inflationsprognose an

Ankara. Schlechte Nachricht für türkische Verbraucher: Die Zentralbank rechnet mit einer höheren Inflation. Am Jahresende soll die Teuerungsrate bei 38 Prozent liegen, wie die Währungshüter am Donnerstag in ihrer neuen Prognose mitteilten. Bislang waren 36 Prozent vorausgesagt worden. Ende 2025 soll die Inflationsrate dann auf 14 Prozent fallen, bis Ende 2026 auf neun Prozent. (Reuters/jW)