China: Außenhandel wächst

Beijing. Die chinesischen Unternehmen haben im April mehr Waren ins Ausland verkauft und von dort importiert. Die Exporte wuchsen um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten der Zollbehörde in Beijing hervorgeht. Die Importe stiegen im April sogar um 8,4 Prozent. »Die Exporte sind in diesem Jahr bisher der Lichtblick für Chinas Wirtschaft«, sagte der Chefvolkswirt des Vermögensverwalters Pinpoint Asset Management, Zhang Zhiwei. Die Volksrepublik hat sich für 2024 ein Wirtschaftswachstum von rund fünf Prozent zum Ziel gesetzt. (Reuters/jW)