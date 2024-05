Durchbruch bei Tarifrunde im Einzelhandel

Hamburg. Der Tarifkonflikt des Einzelhandels könnte bundesweit vor einer Lösung stehen. Für das Tarifgebiet Hamburg wurde am späten Mittwoch abend eine Einigung erzielt. Die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband sprachen von einem »Durchbruch«. Verdi zeigte sich zuversichtlich, dass nun nach dem Hamburger Vorbild in den anderen Bezirken Tarifverträge abgeschlossen werden. Für die Beschäftigten im Hamburger Einzelhandel wurde eine Erhöhung der Löhne in drei Stufen vereinbart: Zum 1. Oktober 2023 um 5,3 Prozent und zum 1. Mai 2024 um 4,7 Prozent. Im dritten Tarifjahr – ab 1. Mai 2025 – erhöhen sich die Entgelte zunächst um einen Festbetrag von 40 Euro und dann um weitere 1,8 Prozent. (dpa/jW)