Angriff auf Giffey: Täter in Psychiatrie

Berlin. Nach dem Angriff auf Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) ist der festgenommene 74 Jahre alte mutmaßliche Täter in der Psychiatrie untergebracht worden. Der Beschluss sei »erlassen und in Vollzug gesetzt«, teilte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Polizei und Staatsanwaltschaft erklärten, es gebe Erkenntnisse aus dem Bereich der »Hasskriminalität« über den Mann, der Giffey am Dienstag in einer Bibliothek in Berlin-Rudow angegriffen hatte. (dpa/jW)