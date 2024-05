Obdachloser stirbt nach Angriff

Immenstadt. Die Serie von mitunter tödlichen Angriffen auf Obdachlose, die auffallend oft von Jugendlichen ausgehen, setzt sich fort. Seit Mittwoch sitzt im Allgäu ein 17jähriger in Untersuchungshaft, weil er in Immenstadt einen 53 Jahre alten Obdachlosen zusammengeschlagen haben soll. Das Opfer starb einige Stunden nach dem Angriff. Ermittelt wird nach Angaben der Polizei vom Mittwoch nun wegen eines möglichen Tötungsdelikts. Demnach hat der Jugendliche in der Nacht von Montag auf Dienstag ohne ersichtlichen Grund den Obdachlosen attackiert. Das Opfer sei danach zur Polizeistation geflüchtet und habe Anzeige erstattet. Später habe sich der Mann in den Vorraum einer Bank zurückgezogen, um dort die Nacht zu verbringen. Dort sei er am Morgen in lebensbedrohlichem Zustand gefunden worden. (dpa/jW)