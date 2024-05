G7 beraten Kampf gegen Korruption in der Ukraine

Venedig. Um über Korruptionsbekämpfung, die Situation in der Ukraine und gemeinsame Anstrengungen im Kampf gegen Organisierte Kriminalität zu beraten, haben sich in Venedig die Justizminister der G7-Staaten versammelt. Es gehe bei dem zweitägigen Treffen darum, die demokratischen Institutionen der Ukraine zu stärken und jede Form von unrechtmäßiger Verwendung von Geld, das für einen Wiederaufbau vorgesehen sei, zu verhindern, hieß es seitens der italienischen Gastgeber. Bundesjustizminister Marco Buschmann erklärte am Donnerstag, Korruption schwäche den Kampf der Ukraine. (dpa/jW)