»Drachensteigen gegen Tesla«. Kundgebung. Das Werk steht im Trinkwasserschutzgebiet in einer der trockensten Regionen Deutschlands. Kein Ausbau der Autofabrik, keine Rodung von 100 Hektar Wald. Ab 12 Uhr basteln wir gemeinsam Drachen, die wir dann hochsteigen lassen. Freitag, 10.5., ab 9 Uhr. Ort: Wasserschutzgebiet Fangschleuse, Grünheide, Nähe Bahnhof Fangschleuse. Veranstalter: Bündnis für Wasserschutz und Mobilitätswende

»Aktionswoche gegen das Vergessen«. Gedenken und Demonstration. Anlässlich der Gewaltausschreitungen zu Himmelfahrt vor 30 Jahren in Magdeburg wird an die Opfer rechter Gewalt erinnert. Dem Erstarken rechter Parteien soll entgegengewirkt werden. Sonnabend, 11.5., 16 Uhr Gedenken an Torsten Lamprecht. Ort: Neustädter Friedhof, Magdeburg. Sonntag, 12.5., 16 Uhr. Demonstration »Gegen das Vergessen«. Ort: Willy-Brandt-Platz, Magdeburg. Veranstalter: Antirassistisches Netzwerk

»Obdachlos in Kuba? Das Quisicuaba-Projekt«. Film mit Diskussion. Mit der 63 Jahre währenden Wirtschaftsblockade entstehen Phänomene wie Verzweiflung, Drogensucht, Obdachlosigkeit usw. Wie geht ein sozialistisches Land wie Kuba damit um? Sonnabend, 11.5., 18 Uhr, VHS, Rölsdorfer Str. 20, Bonn. Veranstalter: FG BRD–Kuba Bonn

»Microphone Mafia«. Konzert. Wegen des Todes ihrer Frontfrau, der Antifaschistin Esther Bejarano, konnte die Band vor zwei Jahren nicht auftreten. Nun ist es soweit. Sonnabend, 11.5., 17.30 Uhr. Ort: Comma, Heinrichstr. 47, Gera. Veranstalter: Cuba Sí Gera