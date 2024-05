Niederlande: Polizei geht gegen Studenten vor

Amsterdam. Die niederländische Polizei hat ein Zeltlager von propalästinensischen Demonstranten an der Amsterdamer Universität gewaltsam geräumt. 125 Studenten seien vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die meisten von ihnen wurden kurze Zeit später wieder auf freien Fuß gesetzt. Studenten hatten am Vortag einige Zelte auf einem Campus der Universität aufgestellt. Sie forderten aus Protest gegen die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen, dass die Universität alle Beziehungen zu Israel abbricht. Auch an weiteren Universitäten in Europa, beispielsweise in Paris, Bologna oder Gent, gibt es derzeit Studentenproteste. (dpa/jW)