Russland: Putin als Präsident vereidigt

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei der Einführung in seine fünfte Amtszeit am Dienstag Dialogbereitschaft signalisiert. »Russland verweigert sich dem Dialog nicht«, sagte Putin vor Vertretern der Regierung, beider Kammern des Parlaments und weiteren hochrangigen Gästen. Der Westen habe die Wahl, ob er Russland weiter aggressiv begegnen und es eindämmen wolle. Zugleich betonte Putin, dass das Land seinen Weg selbstbestimmt weitergehen werde. Zuvor hatte Moskau den französischen Botschafter einbestellt – Präsident Emmanuel Macron hatte jüngst bekräftigt, dass er einen Einsatz französischer Truppen in der Ukraine nicht ausschließt. (dpa/Reuters/jW)