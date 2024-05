Gold als Wertanlage in BRD beliebt

Frankfurt am Main. Gold als Wertanlage und Inflationsschutz steht bei vielen Deutschen unvermindert hoch im Kurs. Zwar ist der Goldschatz der Privathaushalte etwas kleiner geworden. Das Anlagevermögen in Form von Barren und Münzen hat jedoch trotz hoher Preise zugelegt, wie eine am Montag veröffentlichte Untersuchung der Steinbeis-Hochschule Berlin für die Reisebank in Frankfurt am Main ergeben hat. Der Auswertung zufolge sind 9.034 Tonnen Gold in privatem Besitz. Bei der Erhebung im Jahr 2021 war mit 9.089 Tonnen ein Rekordvolumen erreicht worden. (dpa/jW)