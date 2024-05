Pflegeversicherung droht die Pleite

Berlin. Die Betriebskrankenkassen schlagen Alarm: Die Pflegekasse sei defizitär und stehe kurz vor der Pleite, teilte der BKK Dachverband am Montag mit. Man steuere in diesem Jahr auf ein Defizit von gut einer Milliarde Euro zu. Das Minus werde in den kommenden Jahren wegen des demographischen Wandels noch deutlich steigen. Der BKK Dachverband fordert daher eine grundlegende Neuausrichtung der Pflege. »Wir brauchen vor allem eine Erneuerung der Versorgungsstrukturen«, zitierte die »Tagesschau« die Vorstandsvorsitzende des BKK Dachverbandes, Anne-Kathrin Klemm. Zudem müsse mehr Geld in die Prävention und die ambulante Versorgung von Pflegebedürftigen fließen. (jW)