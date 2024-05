Lindner: Haushaltspläne von Ministerien inakzeptabel

Berlin. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Ausgabenpläne einiger Ministerien der Ampelregierung scharf kritisiert. Eine Handvoll Ressorts habe exorbitante Wünsche. »Das ist so nicht akzeptabel«, sagte der FDP-Vorsitzende am Montag in Berlin. Das Wirtschaftswachstum Deutschlands reiche dafür nicht aus. Genaue Zahlen zu den zusätzlichen Ausgaben wollte Lindner nicht nennen. Alle Ministerien haben mittlerweile ihre Pläne für 2025 eingereicht, was eine Sprecherin des Ministeriums am Montag bestätigte. Lindner sagte, die Mehrheit der Ministerien habe sich an die mittelfristigen Vorgaben gehalten. (Reuters/jW)