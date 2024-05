Nachschlag: Film im Film

Senator Filmverleih

Schauspieler Otto Kullberg (Henry Hübchen) säuft am Set. Das sieht der Produzent nicht gern und engagiert für die Rolle eine zweite Besetzung. Für Schauspieler Arno Runge (Markus Hering) eine unlösbare Aufgabe, die er aber trotzdem ganz unbescheiden angeht. Kullberg, ein Mann in den besten Jahren und schauspielerisch unschlagbar, setzt das unter Druck. Er will sich nicht zuletzt seiner verflossenen Liebe Bettina Moll (Corinna Harfouch) beweisen. Andreas Dresens Film im Film wartet mit allerlei feinen Reverenzen auf. Drehorte waren u. a. ein Nobelhotel in Binz und die Berliner Volksbühnen-Kantine, einmal sitzt Günther Fischer am Klavier der Hotelbar und spielt sein Thema aus »Solo Sunny«, dann fragen ausgerechnet Hübchen und Harfouch (also Kollberg und Moll) den in Siegen geborenen Markus Hering, wie es denn so war als Schauspieler im Osten. Den Film gibt es übrigens für einen Zehner im Jahr auf der Plattform des Berliner Bibliotheksverbands VÖBB. (mis)